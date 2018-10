Bitcoin ETF, segnali positivi da parte della SEC

Il lancio dell’ETF sul bitcoin è stato al centro di una riunione organizzata dalla U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e tenuta il 9 ottobre.

L’ente regolatore ha discusso con alcune delle maggiori aziende che hanno richiesto l’autorizzazione al lancio dello strumento. Al più tardi, la decisione finale dovrebbe essere presa entro marzo 2019.

Al meeting erano presenti rappresentanti di VanEck, SolidX e Cboe. I loro sforzi congiunti sono dietro all’exchange-traded fund (ETF) su cui si concentrano le speranze del mercato. Le tre aziende hanno quindi presentato delle prove che dimostrerebbero come il mercato sia pronto per il lancio del loro VanEck SolidX Bitcoin Trust. Prove basate in gran parte sull’esistenza di un mercato regolamentato per i derivati di bitcoin e sulle misure del Cboe rispetto alla manipolazione dei prezzi e alle protezione degli investitori.

Si tratta ovviamente di normali azioni di un gruppo di pressione ma, come ricorda Anatoliy Kyazev di Exante, possono rivelarsi concretamente efficaci grazie “al neo-commissario SEC Elad Roisman, in cui sembra esserci un interlocutore ben disposto”.

Si dice infatti che Roisman abbia una posizione favorevole nei confronti delle criptovalute e del libero mercato, come la sua collega Hester Pierce. E quello della Pierce è stato finora l’unico voto a favore degli ETF sul bitcoin, mentre il mandato del commissario Kara Stein, che ha sempre votato “no”, terminerà a dicembre.

A completare il quadro arriva inoltre il recente annuncio della presenza di Jay Clayton, presidente della SEC, tra i relatori della conferenza Consensus Invest a New York il 27 novembre 2018. L’evento, organizzato dalla rivista online di settore Coindesk, è da quattro anni uno degli appuntamenti cruciali per il mercato delle criptovalute e dell’industria blockchain.