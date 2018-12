Bitcoin, ci siamo?

Nell’ultimo periodo sto seguendo il Bitcoin, il quale sembra essere in una fase di minimo di lungo periodo. Dall’immagine ti mostro che intorno a metà dicembre dovremmo essere su un minimo di lungo periodo, ottimo per acquistare.

Anche il DNA del ciclo Annuale mostra la stessa cosa, questo avvalora la nostra tese, più indicatori ci danno la stessa informazione e più sono le probabilità che la previsione sia corretta.

Medio periodo FSTEMIB

I prezzi sono arrivati sopra alla media mobile sullo stesso livello del massimo del ciclo precedente, la rottura del massimo darebbe vita ad un cambiamento di scenario.

DISCLAIMER :

Qualsiasi informazione, notizia, nozione, previsione, valore, prezzo o tecnica espressi all’interno del presente articolo sono semplici pareri personali dell’autore, con esclusiva finalità educativa e didattica, il suo contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o “raccomandazione di investimento” o “incentivo all’investimento” né in forma esplicita che implicita. Nulla di quanto riportato ha lo scopo di prestare consigli operativi personalizzati, di acquisto e/o vendita, né raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online ed alla sua situazione finanziaria. L’autore del presente articolo avvisa che quanto scritto o previsto è un semplice punto di vista personale e non deve assolutamente essere considerato attendibile o adatto per possibili guadagni futuri. Chiunque utilizzi queste informazioni per scopi diversi da quelli didattici lo fa esclusivamente di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità