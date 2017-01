Gross: politiche economiche Trump ricordano quelle di Mussolini

Gli attacchi continui di Donald Trump al mondo corporate Usa fanno ricordare quelle politiche economiche che vennero adottate in Italia nell’era del dittatore Benito Mussolini. Lo ha detto il gestore dei bond, noto anche come Re dei bond, Bill Gross. Così Trump, in un’intervista rilasciata alla televisione di Bloomberg.

“Alcune di queste politiche pre-mandato, in cui (Trump) tenta di persuadere le aziende a riportare la produzione negli Stati Uniti mi riportano alla mente in un certo senso quelle politiche attive in Italia tanto tempo fa, in cui Mussolini e il governo controllavano gli interessi corporate.

Riguardo alle promesse fiscali arrivate dal presidente eletto Gross, riferendosi in particolare alla promessa di tagliare le tasse e di rimpatriare soldi delle aziende al fine di generare fatturato e investimenti, ha parlato di una politica economica in stile “vudù” .

Gross non ha fatto mai mistero della sua opposizione a Trump e si è sempre detto convinto che le scelte di politica economica del presidente eletto non sosterranno la crescita economica, né tanto meno una nuova fase rialzista per Wall Street.

Da segnalare che il fondo gestito da Gross, ovvero lo Janus Global Unconstrained Bond, ha garantito un ritorno del 5,2% nell’anno terminato lo scorso 6 gennaio, rispetto al ritorno del 2,9% del Barclays US Aggregate Bond Index.