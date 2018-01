Berlusconi sigla patto con Ue: “Lega non sarà al governo”

ROMA (WSI) – Patto segreto tra Silvio Berlusconi, Jean Claude Juncker, presidente della Commissione europea e Mandref Weber, capogruppo del Partito popolare europeo.

Secondo quanto scrive Repubblica, il cavaliere avrebbe assicurato all’Unione europea che la Lega Nord non sarà al governo. “Non andremo al governo con Salvini” avrebbe detto l’ex premier a Juncker.

“La prova la si è avuta lo stesso giorno dei colloqui: in serata, infatti, improvvisamente lo spread tra Bto e Bund tedeschi è sceso di tre punti a quota 135 per poi subire ulteriori limature fino ad arrivare giovedì a 131″.