Berlusconi: “Italia fuori dall’euro? Meglio doppia moneta con lira”

Nel dibattito sull’euro in Italia, Silvio Berlusconi ha la sua ricetta e si chiama doppia moneta. L’ex presidente del Consiglio intervenendo nel dibattito economico in un’intervista a ‘Repubblica’ ha detto:

“Oggi uscire dall’euro sarebbe velleitario, l’Italia ne avrebbe ripercussioni gravissime per il suo debito pubblico e anche per le aziende e per il risparmio degli italiani”