Beige Book: economia Usa cresce a passo “modesto”, preoccupa l’auto

Nei mesi di luglio e agosto,l’economia americana è cresciuta a un passo tra il “modesto” e il “moderato” così come pure ha fatto l’inflazione. È la fotografia scattata dalla Federal Reserve nel suo Beige Book, il rapporto pubblicato ogni sei settimane sullo stato di salute dell’economia Usa.

Frutto dell’analisi condotta nei 12 distretti in cui opera la banca centrale americana, il documento verrà utilizzato nella prossima riunione della Fed in calendario il 19 e 20 settembre prossimi, quando potrebbe essere annunciato l’inizio della riduzione del bilancio della banca centrale. Quest’ultimo è arrivato a valere 4.500 miliardi di dollari con gli acquisti di Treasury e bond ipotecari realizzati durante gli anni della crisi.

Nel Beige Book, si legge che le spese dei consumatori

“sono cresciute in gran parte dei distretti con rialzi registrati nelle vendite retail e nel turismo ma i risultati sono stati misti per quanto riguarda le vendite di auto”. Nelle varie sedi regionali e’ stato riscontrata una certa preoccupazione per “un rallentamento prolungato del settore auto”.