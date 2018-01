BCE: Weidman vuole una data per la fine del QE

E’ legittimo fissare una chiara fine per il programma di acquisto titoli della Bce. Lo ha dichiarato il numero uno della Bundesbank e membro del board della Bce, Jens Weidmann, in un’intervista al quotidiano spagnolo El Mundo. Detrattore di lunga data del QE, il candidato più forte alla successione di Draghi nel 2019, ha spiegato nell’intervista che

“l’outlook per i prezzi indicano un ritorno dell’inflazione ad un livello adeguato, e per questo motivo, a mio avviso, sarebbe giustificato stabilire un termine chiaro per gli acquisti di obbligazioni, fermando una data concreta”.