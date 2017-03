Bce, si mette male per l’euro: la reazione degli analisti

La Bce non è ancora pronta per cambiare strategia politica e per questo rischia di pagare un eventuale balzo dell’inflazione. Per una strategia di uscita dalle politiche di allentamento straordinarie (il cosiddetto processo di tapering) se ne riparlerà a giugno, secondo gli analisti di ING. Le revisioni delle stime sull’inflazione CPI e crescita economia sono state modeste e – fattore più importante di tutti – anche se verranno monitorati attentamente i movimenti di prezzo, la Bce ha ricordato che rimane la necessità di adottare un piano di accomodamento monetario molto significativo.

“Il prossimo dibattito su un possibile tapering del piano di Quantitative Easing si terrà probabilmente a giugno”, scrive Chris Turner, Forex Strategist di ING. “I tassi a breve termine dell’area euro dovrebbero restare ancorati nei pressi dei minimi storici. “Con i tassi Usa che invece stanno crescendo in modo sostanziale, ci aspettiamo che l’euro rimanga sotto pressione rispetto al dollaro americano. Se negli Stati Uniti i salari orari mostreranno la crescita del 2,9% su base annuale come ci aspettiamo, l’euro potrebbe scendere in area $1,0450.

La Bce ha rivisto le stime sui prezzi al consumo all’1,7% dall’1,3% nel 2017, pur sottolineando come l’inflazione sottostante rimanga sotto controllo. Nel salutare con favore i miglioramenti macro e in particolare l’abbassamento dei livelli di disoccupazione in area euro, Mario Draghi ha anche puntualizzato che dalla frase introduttiva della sua conferenza stampa consueta che segue ogni decisione di politica monetaria del consiglio direttivo della Bce, è stata rimossa la promessa di ‘usare tutti gli strumenti a disposizione’.

La divergenza tra le politiche monetarie adottate in Eurozona e in Usa si sta ampliando. Domani verrà pubblicato il rapporto occupazionale governativo americano, che visti gli ultimi dati sul mercato del lavoro (rapporto ADP del settore privato e richieste di sussidio di disoccupazione) non dovrebbero riservare sorprese negative e impedire alla Federal Reserve di alzare i tassi di interesse nella riunione del FOMC, il braccio di politica monetaria della banca centrale Usa, della prossima settimana. Si tratterebbe della terza stretta monetaria in dieci anni di tempo.