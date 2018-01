“Bce potrebbe spazzare via QE in un solo colpo”

Continua il dibattito all’interno della Bce su quando e in che misura l’istituto di Francoforte debba mettere la parola fine al programma di Quantitative Easing (QE) viste le condizioni economiche in miglioramento.

L’ultimo a dire la sua al riguardo è stato il banchiere centrale estone Ardo Hansson, membro del board della Bce e, secondo alcuni osservatori, possibile candidato a capo economista dell‘istituto centrale alla scadenza del mandato di Peter Praet.

In un’intervista al quotidiano tedesco Boersen Zeitung, Hansson ha prospettato l’idea che la Bce – i cui tassi guida sono ancora fermi ai minimi storici, possa chiudere il proprio programma di acquisto asset finanziari in un‘unica soluzione dopo settembre, se economia e inflazione procederanno secondo le previsioni attuali:

“Se la crescita e l‘inflazione evolveranno più o meno in linea con le proiezioni, sarebbe senz‘altro concepibile e anche opportuno terminare gli acquisti dopo settembre” ha detto, aggiungendo che “possiamo arrivare a zero (acquisti mensili) in un‘unica soluzione senza alcun problema”.