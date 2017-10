Bce evita di generare il panico sui mercati, la reazione degli analisti

È ufficialmente la fine di un’era, ma la riduzione del bazooka monetario, seppure segni un momento storico, sarà graduale e potrebbe anche essere rivista in futuro. La Bce vuole assicurarsi di non generare il panico sui mercati e fare la fine della Fed che nel 2013 aveva annunciato un brusca interruzione dell’acquisto di asset, provocando un taper tantrum.

I due mila miliardi di euro di Bond acquistati dall’avvio del Quantitative Easing nella primavera del 2015 verranno reinvestiti dalla Bce. Significa che la banca centrale intende comprare nuovi bond quando quelli in possesso giungono a scadenza e quindi che il programma continuerà ad avere un impatto positivo sull’economia.

Il fatto che il piano non verrà ridotto presto, come invece sta facendo la Federal Reserve che si appresta a ridurre il bilancio da 4.500 miliardi di dollari, non favorisce l’euro sui mercati valutari (cross con il dollaro in area $1,1750), mentre viene accolto con favore dal mercato dei Bond e dall’azionario.

I rendimenti sui Bund sono scesi allo 0,434% dopo la riunione della Bce, mentre i treasuries Usa sono saliti ai massimi da marzo a quota 2,44% (vedi grafico dello Spread tra Germania e Stati Uniti). La divergenza tra Bce e Fed si spiega con il fatto – ha puntualizzato Draghi – che l’economia americana è “molto più avanti” rispetto a quella dell’area euro.

Julien-Pierre Nouen, Chief Economic Strategist at Lazard Frères Gestion

“Come previsto, Mario Draghi ha annunciato che la BCE farà un ulteriore passo verso la normalizzazione della sua politica monetaria. A partire da gennaio 2018 si appresta ad acquistare 30 miliardi di euro al mese fino a settembre 2018, o oltre se necessario, al posto degli attuali 60 miliardi. Si tratta di una mossa ampiamente in linea con quanto il mercato si aspettava e le prospettive di una reazione di panico eccessiva appaiono relativamente remote. Dato che il QE opera principalmente attraverso l’importo di attività in possesso della banca centrale piuttosto che attraverso i flussi, la politica risulterà comunque alleggerita e non ci aspettiamo che la reazione causi di per sé troppa volatilità.

“Mario Draghi ha sottolineato ancora una volta che la BCE manterrà un approccio molto graduale alla propria politica monetaria, e che i tassi a breve termine non subiranno aumenti se non ben dopo la sospensione degli acquisti. La BCE vuole evitare un irrigidimento non garantito delle condizioni finanziarie, come un altro brusco rialzo dell’euro oppure un incremento troppo rapido dei tassi di interesse a lungo termine. Dovessero verificarsi le due ipotesi, la BCE cercherebbe di evitarle utilizzando linee guida oppure ritoccando i parametri dei propri acquisti, fino forse ad acquistare per più tempo.

Se, al contrario, l’inflazione dovesse subire una brusca accelerazione nei prossimi mesi, “i fautori della linea dura alla BCE potrebbero cercare di accelerare il processo di normalizzazione. Tuttavia una politica monetaria molto accomodante e un’ampia fase di recupero supportano attività di rischio” come i titoli di Borsa.