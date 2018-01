Borse nervose, dollaro scivola: Bce è pronta a cambiare strategia

La Bce, qualcuno del board lo ha già lasciato intendere, potrebbe presto cambiare strategia. Motivo per il quale la riunione di domani sarà monitorata con grande attenzione dai mercati. L’economia continua a crescere, non solo in Eurozona, l’inflazione sta dando segnali di vita, mentre le attività di credito a famiglie e imprese stanno funzionando sempre meglio. A questo bisogna aggiungere l’euro in rafforzamento, anche se Mario Draghi ha specificato che non è stata la riduzione delle politiche monetarie ultra accomodanti a influenzarne l’andamento sui tassi di cambio.

Il peso dei tassi negativi sulla redditività delle banche, gli eccessi dell’euforia nell’attuale clima di propensione al rischio su livelli estremi, come certificato da Goldman Sachs ieri, evidenziata dai nuovi record delle Borse e dai 43 miliardi di euro richiesti di recente per il nuovo Bonos spagnolo decennale emesso ieri, contro i 10 miliardi in offerta) sono ulteriori fattori che potrebbero convincere Draghi e soci a cambiare la forward guidance. L’idea è quella di condizionare tramite i propri annunci le aspettative dei mercati sui futuri livelli dei tassi di interesse. Alla luce degli ultimi verbali della riunione di dicembre, i mercati si aspettano una modifica e una evoluzione della strategia di comunicazione della Bce.

Come evidenzia il rapporto tra i Treasuries indicizzati all’inflazione (Treasury Inflation Protected Securities, TIPS) e i fondi comuni a lungo termine sui Bond Usa (gli ETF TLT), è in atto un cambiamento drastico. Quando questo numero sale, il sistema finanziario prevede un’accelerazione dell’inflazione, quando scende invece, anticipa uno scenario di deflazione. Si è appena portato oltre il canale deflativo a dieci anni. Significa che i mercati finanziari non temono più lo spauracchio della deflazione e si aspettano ormai una reflazione negli Stati Uniti e questo sta causando scossoni nel mercato obbligazionario.

Treasuries: i mercati si aspettano un'accelerazione dell'inflazione



Lasciate qui commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli operativi, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti sulle Borse li trovate nel LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.