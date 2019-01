Bce a dicembre voleva peggiorare l’outlook su Eurozona

La Banca Centrale Europea, nel corso dell’incontro tenutosi fra il 12 e il 13 dicembre, ha preso in considerazione di rivedere al ribasso le proprie previsioni sulla crescita dell’Eurozona. Citando fra le preoccupazioni sia la Brexit, quanto le possibili ripercussioni della guerra commerciale, il Consiglio direttivo della Bce ha “sottolineato che la situazione rimane fragile e fluida, in quanto i rischi possono rapidamente riguadagnare prominenza”, così come “nuove incertezze potrebbero emergere”. Lo si apprende dalla pubblicazioni dei verbali dell’incontro.

Nonostante la Bce si apprestasse in quel momento a confermare l’interruzione del piano di acquisti aggiuntivi di titoli (Qe), dunque, emerge una crescente consapevolezza delle possibili ripercussioni di un “abbandono” in un momento di forti incertezze.

Le discussioni, in particolare, hanno evocato la possibilità di cambiare l’outlook sull’economia dell’Eurozona da “equilibrato” a “inclinato verso il basso”. Durante la conferenza stampa, il presidente Mario Draghi aveva usato citato la presenza di “drivers of lower growth, but not low growth” (“elementi che conducono a minore crescita, ma non a una crescita bassa”).

Il giudizio finale, com’è noto, non è stato fosco a sufficiente da alterare il percorso di uscita dal Quantitative easing, avviando la normalizzazione della politica monetaria.

Secondo Carten Brezeski, capo economista di ING Germania sarebbe passata alla guida “in manuale” segnalando che l’osservazione degli sviluppi dell’economia potrebbero con maggiori probabilità modificare la rotta tracciata: