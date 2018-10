Banor Sim “migliore gestore patrimoniale” nella “Qualità del portafoglio” per l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza

Banor Sim, al primo anno di partecipazione al questionario dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza volto a stabilire quali siano i migliori gestori patrimoniali, si è classificata al secondo posto rispetto alle 200 società del settore che sono state contattate ai fine della valutazione ed alle nove che hanno superato i rigorosi test di qualità. Come si legge in un comunicato della società specializzata in soluzioni di investimento rivolte a clientela private e isituzionale, l’analisi, condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con l’Istituto per la crescita del patrimonio (Institut für Vermögensaufbau) di Monaco di Baviera, aziende entrambe indipendenti da istituzioni bancarie, ha valutato i partecipanti assegnando loro un punteggio sui tre ambiti distinti: “Organizzazione e Trasparenza”, “Orientamento al Cliente” e “Qualità del Portafoglio”. Ed è in quest’ultimo ambito che Banor Sim è risultata il “migliore gestore patrimoniale” sotto il profilo della “Qualità del portafoglio”.

I criteri di valutazione riguardano l’organizzazione della società, la quale deve disporre di strutture e sistemi di qualità adeguati e orientati al cliente; la proporzione tra rendimento e rischio del portafoglio proposto e le reazioni dello stesso a situazioni di stress; l’adeguatezza degli strumenti proposti rispetto agli obiettivi strategici del portafoglio; l’allineamento dei costi a quelli praticati dal mercato e la trasparenza. L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza è leader europeo delle indagini e dei sigilli di qualità, analizza ogni anno prodotti e servizi in differenti settori economici ed ascolta il parere dei consumatori per offrire loro uno strumento per riconoscere le aziende che rispondano al meglio alle loro esigenze.

Massimiliano Cagliero, amministratore delegato di Banor Sim, non nasconde certo tutta la sua soddisfazione e quella del suo team: “Tutta la squadra di Banor Sim è molto soddisfatta di questo importante riconoscimento in quanto premia la qualità del nostro servizio e la grande attenzione con la quale selezioniamo i titoli e gli strumenti con i quali costruiamo i portafogli dei nostri clienti. Siamo anche particolarmente orgogliosi di essere sostanzialmente il “migliore gestore patrimoniale” se consideriamo la nostra indipendenza”.

Dal 2000, Banor Sim propone alla sua clientela private e istituzionale tipologie di investimenti che seguono la filosofia del value investing. Grande attenzione viene posta alle tematiche ESG in fase di selezione dei titoli, mediante l’utilizzo di un modello proprietario di valutazione che parte dall’analisi del rating di sostenibilità delle aziende.