Bankitalia: ricchezza italiani ammonta a 10mila miliardi

La ricchezza degli italiani nel 2017 ammonta a poco meno di 10mila miliardi di euro con una crescita di quella finanziaria (azioni, bond e depositi per 4.400 miliardi) rispetto a quella reale (case e terreni, 6.300 miliardi). Lo rivela Bankitalia in un paper curato da Diego Caprara, Riccardo De Bonis e Luigi Infante del Servizio Analisi statistiche, Dipartimento di Economia e statistica, in cui emerge come la ricchezza reale è 5,5 volte il reddito disponibile e quella finanziaria è 3,8 volte.

La maggior componente della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è rappresentata da depositi bancari e liquidità (31%), per le quali i titoli pubblici sono scesi a circa il 20% del totale, una quota simile a quella delle azioni (24%). In termini assoluti i Bot e Btp detenuti direttamente (a 121 miliardi di euro) sono la metà di vent’anni fa, quando avevano raggiunto il picco di 363 miliardi, di pari passo con l’aumento del debito.

Nel 1950 la ricchezza degli italiani era rappresentata in gran parte dalle attività reali, che erano oltre sei volte il reddito disponibile. In una economia ancora agricola, il valore delle attività finanziarie era addirittura inferiore a quello del reddito disponibile. Successivamente, con la finanziarizzazione dell’economia, tipica di tutti i paesi avanzati le attività finanziarie sono cresciute quasi senza soluzione di continuità, al netto di piccoli episodi di crisi: si possono ricordare gli effetti negativi sui valori azionari derivanti dalla nazionalizzazione dell’energia elettrica e la fondazione dell’Enel nel 1962 e dalle difficoltà della Borsa nella seconda metà degli anni Settanta e nel 1987″.

Nel confronto internazionale la ricchezza reale rimane più grande della ricchezza finanziaria non solo in Italia, ma anche in Spagna e in Francia. I due aggregati sono equivalenti nel Regno Unito. Al contrario negli Stati Uniti, nel Canada, in Giappone e in Germania la ricchezza reale delle famiglie è più piccola di quella finanziaria.