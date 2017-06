Banche venete, salta piano A: azioni e bond azzerati

È la settimana decisiva per il salvataggio delle due banche venete in crisi patrimoniale. Servono 1,2 miliardi circa di capitali freschi dai privati – forse qualche miliardo in meno se il governo riuscirà a ottenere uno sconto rispetto alle richieste delle autorità europee. Ma per il momento l’unico istituto italiano che sembra disposto a intervenire sul serio è Intesa Sanpaolo, secondo quanto riferito alla Stampa da una fonte vicina alla vicenda.

Tramontata l’idea di un intervento mirato nel capitale, con Intesa Sanpaolo che affianchi lo Stato italiano, sta spuntando l’ipotesi, gradita a Bruxelles perché minimizzerebbe l’intervento pubblico, di una risoluzione ‘morbida’ che passerebbe per la creazione di una good bank e di una bad bank.

A Intesa Sanpaolo andrebbe la good bank, mentre sull’altro fronte le opzioni sono due: potrebbe intervenire il fondo di risoluzione, alimentato dai contributi obbligatori di tutto il sistema bancario, ma bisognerebbe vincere l’opposizione dell’Abi, l’associazione bancaria italiana che ha già espresso la sua contrarietà.

A rilevare la bad bank potrebbe essere allora un fondo, come Fortress per esempio, che si è appena sfilato dall’operazione di smaltimento dei crediti deteriorati di Mps. All’acquirente spetterebbe il compito di gestire e ripulire le sofferenze iscritte nei bilanci delle due banche venete.

Il team manageriale della prima banca italiana per capitalizzazione dovrebbe riunirsi mercoledì per fare il punto sulla fattibilità dell’operazione, “anche se al momento non risultano convocazioni”. Come riferisce Gianluca Paolucci sul quotidiano torinese “tutte le strade passano dal «burden sharing»”, ossia dall’azzeramento delle azioni e dei bond subordinati.

A cambiare, “anche in maniera considerevole”, è la dimensione dell’intervento pubblico. “Le opzioni a disposizione di Intesa Sanpaolo sono più di una, ma nessuna al momento sembra facilmente percorribile. Anche perché i paletti entro i quali l’istituto è disponibile a farsi carico delle due banche sono stretti. Minimizzare gli impatti sul capitale e non intaccare la politica di dividendi che finora ha caratterizzato la gestione dell’Ad Carlo Messina”.

Il governo Gentiloni vorrebbe ottenere uno sconto sugli 1,2-1,25 miliardi di capitali privati chiesti dalle autorità europee, che sono da reperire per salvare le due banche e far scattare la ricapitalizzazione precauzionale: entrambe le operazioni permetterebbero di colmare un vuoto patrimoniale di 6,4 miliardi. Diverse società, come le Poste, Unipol e UniCredit – non solo Intesa Sanpaolo – hanno aperto alla possibilità di partecipare all’iniezione di denaro fresco nelle casse di Veneto Banca e Pop Vicenza. Ma nessuna si è ancora fatta veramente avanti.

Esclusa la possibilità di un salvataggio esclusivo da parte dei privati – sulla falsa riga di quanto avvenuto con Banco Popular, rilevata da Santander al prezzo simbolico di un euro – non rimane altra strada da percorrere se non quella del duplice intervento, privato e pubblico. Ma l’ingresso di Intesa Sanpaolo nel capitale accanto allo Stato è un’operazione che presenta dei rischi.

“Senza la garanzia che l’intervento sia risolutivo e con un socio di maggioranza, per quanto a tempo, come lo Stato”, come spiega La Stampa. Di qui l’idea della risoluzione «morbida»: la creazione di una good bank e una bad bank, con Intesa che prende le «nuove» banche da fondere ripulite dalle sofferenze e delle cause legali. Resterebbe da gestire il nodo degli esuberi, ma su questo è al lavoro il governo e non è escluso un decreto ad hoc per incrementare la dotazione pubblica del fondo esuberi del sistema bancario (già incrementato con 800 milioni per tre anni, dei quali 600 milioni per il solo 2017)”.