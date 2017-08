Banche venete: rimborsi da chiedere entro fine settembre

MILANO (WSI) – Pubblicate le regole per chiedere il rimborso a favore dei titolari di obbligazioni subordinate delle due banche venete salvate sull’orlo del crac, Veneto banca e Popolare di Vicenza.

E’ stato il Fondo Interbancario dei Depositi a pubblicare oggi il regolamento che disciplina le misure di ristoro per i titolari dei bond subordinati protetti dal provvedimento, e che possono ottenere un rimborso dell’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto dei titoli. Il regolamento ha le stesse caratteristiche di quello previsto per i ristori dei risparmiatori delle quattro banche poste in risoluzione nel novembre 2015, banca Etruria, CariFerrara, cariChieti e Banca Marche.

Le istanze possono essere presentate entro il prossimo 30 settembre attraverso l’apposita sezione sulla pagina web del Fondo Interbancario oppure attraverso posta raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata, inviando il Modulo e gli Allegati all’indirizzo fondo.solidarietavenete@legalmail.it.

Per la presentazione dell’istanza l’investitore può compilare l’apposito modulo presente sul sito del FITD e allegare i seguenti documenti:

il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;