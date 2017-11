Banche venete, bufale su Npl. Per i rimborsi ci vorranno anni

Dubbi in circolazione sulla percentuale di crediti deteriorati delle due banche venete acquisite da Intesa Sanpaolo. La notizia che fosse dell’80-85% la percentuale delle sofferenze sui crediti complessivamente erogati dalle due banche poste in liquidazione coatta è in aria di fake news. Il dato sarebbe riferito soltanto alle partite creditizie deteriorate che non sono state acquistate da Banca Intesa e in questo caso non desta sorpresa che al liquidatore siano rimasti quasi esclusivamente i crediti di cui Intesa non si è voluta far carico.

Il dato era emerso dopo l’intervento del commissario liquidatore Fabrizio Viola davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle due banche, Popolare Vicenza e Veneto Banca. Non sono da smentire invece i timori sui rimborsi per gli oltre 10 mila creditori, per i quali ci vorranno anni. Che per i rimborsi ai risparmiatori di Popolare Vicenza i tempi sarebbero stati lunghi lo aveva già annunciato il 7 novembre il commissario liquidatore Giustino Di Cecco.

I commissari liquidatori delle banche venete sono in fase di “interlocuzione avanzata” con Sga, la società del ministero dell’Economia che dovrà gestire il recupero dei crediti deteriorati. I flussi di recupero dovranno prima soddisfare i 5,3 miliardi dello Stato per lo sbilancio di cessione della parte in bonis delle due banche a Intesa Sanpaolo.

Secondo quanto dichiarato da Viola, le liquidazioni dei due istituti hanno in carico anche 8 miliardi di crediti “unlikely to pay”, ossia i crediti incagliati, prestiti che ancora non sono in sofferenza ma che sono in una posizione di deterioramento transitorio.