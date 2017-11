Banche: troppe incertezze sugli Npl, titoli sotto pressione

Troppe incertezze sulle regole fissate dalla Bce sulla gestione degli Npl stanno stanno penalizzando le azioni delle banche italiane media in Borsa. È quanto si legge in un articolo pubblicato dal Sole 24 Ore a firma di Luca Davi:

Quanto deve essere profonda la pulizia degli attivi delle banche italiane? La svalutazione automatica sui crediti dovrà essere fatta anche per i deteriorati in essere o solo per quelli futuri? E soprattutto: il capitale che gli istituti oggi hanno a disposizione, sarà sufficiente per assorbire gli impatti di eventuali nuove svalutazioni così da mettere definitivamente in sicurezza i bilanci?