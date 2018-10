Nel percorso a ostacoli per l’approvazione della manovra, ora il governo gialloverde deve vedersela anche con le banche. Pomo della discordia, l’ipotesi di inserire nella ‌legge di Bilancio ‌una stretta fiscale sul ‌ sistema creditizio.

Ovvero una riduzione della deducibilità degli interessi passivi all’86% dall’attuale 100% (cioè quanto le banche pagano il denaro che prendono a prestito) a cui si aggiungerebbe un allungamento su più anni delle perdite legate alla svalutazione dei crediti deteriorati.

Una prospettiva che, secondo l’Abi, più che un danno alle banche rischia di diventare un danno ai loro clienti. Soprattutto quelli futuri, che rischiano di vedersi erogato meno credito e a prezzi più alti.

Questo perché, come ha sottolineato ieri il direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini, in occasione della Giornata del Credito, “il denaro per le banche è come la farina per il fornaio”. In altre parole, se aumentano i costi delle banche, le ricadute si faranno sentire sui prezzi finali pagati dal cliente.

Rincara la dose il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli secondo il quale “chi pensasse di aumentare la pressione fiscale sulle banche indebolirebbe la ripresa”. Per Patuelli, tornare indietro con una tassazione di alcune “spese forzate” delle banche non inciderebbe solo sull’attività degli istituti ma sulla dinamica del risparmio e sulle scelte dei modelli di business che finora hanno portato al finanziamento delle piccole e medie imprese italiane.