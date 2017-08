Banche: ecco come i dipendenti truffano i risparmiatori

ROMA (WSI) – Pressioni commerciali, obiettivi di vendita ambiziosi che hanno trasformato i bancari in veri e propri venditori d’assalto. Così scrive su Libero Quotidiano Francesco De Dominicis che svela come i dipendenti delle banche italiane sono costretti a ingannare i correntisti.

Il tutto ruota attorno alla pianificazione dei risultati. Secondo quanto scrive il giornalista, i vertici delle banche ordinano gli obiettivi giornalieri da raggiungere ai propri dipendenti. In palio premi sostanziosi o promozioni.

“Gli obiettivi sono differenziati sulla base della dimensione dell’agenzia: più è grande, più è alto – ovviamente – il risultato da raggiungere. Vengono elencati i prodotti divisi per categoria: servizi di pagamento, credito, investimenti, assicurazioni (…) Ecco: ruota tutto attorno alla pianificazione dei risultati. Chi li centra o, ancor meglio, li supera incassa premi sostanziosi o promozioni. E più si è in alto nella catena di comando e più sale l’interesse per raggiungere i risultati pianificati. Ne consegue che le esigenze del cliente, così come la propensione al rischio negli investimenti, corrono il rischio di passare in secondo piano. E chi, tra i bancari, si rifiuta o fa capire di trovarsi in difficoltà, non di rado viene minacciato di essere rimosso per poi finire a lavorare in altri settori dell’istituto”.