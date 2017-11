Banche, Draghi infierisce: “problema npl non è risolto”

Un miglioramento c’è stato, ma il problema di crediti deteriorati (NPL) non è ancora risolto del tutto. La pensa così il presidente della Bce, Mario Draghi, che, nel suo discorso di apertura del Secondo Forum sulla vigilanza bancaria, ha spiegato:

“Anche se i livelli degli Np sono scesi per le banche significative, da circa il 7,5% d’inizio 2015 al 5,5% di oggi, il problema non è ancora risolto”. Per Draghi affrontare la questione, “è una precondizione per gli altri pilastri dell’Unione bancaria” così come lo è l’esposizione delle banche al debito degli Stati: “non c’è spazio per autocompiacersi”.