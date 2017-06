Tra le banche e i dati macroeconomici attenzione al forex

Dopo una settimana tranquilla (come quella appena passata) eccoci nuovamente nel vortice delle notizie macroeconomiche ma soprattuto nel vortice delle principali banche mondiali. Quest’oggi ha cominciato Mario Draghi alle 10:00 (ora italiana), per poi aspettare alle 12:00 la BoE e chiudere in bellezza con Janet Yellen alle 19:30 questa sera, sempre ora italiana.

Video Analisi

Analisi

Come sempre le valute forex e le materie prime analizzate sono:

EUR/JPY

USD/CAD

GBP/AUD

GOLD (Oro)

Partiamo con il cambio euro yen, in questo caso per chi segue i segnali multiday di Forex Trading Pratico, sa di aver ottenuto un buon profitto, avendo aperto la posizione settimana scorsa.

Da un punto di vista grafico, il prezzo al momento, dopo aver rimbalzato sul supporto in area 122,71/122,72 si è avvicinato nuovamente ai precedenti massimi relativi in zona 125,88/125,90. Sarà interessante capire se il cross valutario forex rimbalzerà come ha già fatto altre volte oppure continuerà la sua ascesa andando a rompere la resistenza citata poc’anzi.

Per quanto riguarda invece il cambio USD/CAD, qui sarà fondamentale quello che dirà Janet Yellen nella riunione di questa sera alle 19:30 ora italiana. Il trend di breve è nettamente ribassista, da come si può vedere dal grafico della video analisi, e al momento il prezzo si trova a rimbalzare sul supporto in area 1.32072/1.32073.

Vedremo se questa coppia valutaria avrà la forza di rimbalzare e andare a ritestare la resistenza dinamica, oppure rompere al ribasso il supporto citato qualche riga fa e proiettarsi in area 1.30/1.2965.

Passiamo a sterlina dollaro australiano, in questo caso ci troviamo di fronte ad un classico triangolo simmetrico, dove la trend line rialzista (tracciata a partire da metà marzo di quest’anno) e la trend line ribassista (tracciata a partire da fine aprire di quest’anno) compongono la figura citata prima.

Ovviamente se dovessimo assistere ad un rimbalzo da parte del prezzo, allora ci proietteremmo in area 1.7230 mentre se dovesse rompere al ribasso allora il primo step sarebbe area 1.6517 mentre il successivo sarebbe 1.6233.

E infine andiamo a concludere questa analisi, con una delle materie prime più importanti, ovvero l’oro. Quest’ultimo si trova all’intero di un triangolo simmetrico, con resistenza dinamica tracciata a partire da inizio giugno mentre il supporto dinamico invece a partire da inizio maggio. Dopo il falso break-out ribassista avuto qualche settimana fa (dove l’oro è andato a ritestare area 1235 dollari l’oncia), il prezzo è tornato all’interno del triangolo ritestando area 1256.

Vedremo nelle prossime ore di mercato, soprattutto con la Yellen che parlerà, quale potrà essere il futuro di questa materia prima e di alcune coppie valutarie forex.