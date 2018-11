Banche alle prese con tensioni debito e attacchi speculativi

Le tensioni nei mercati del debito sovrano e quindi su Btp e Spread potrebbero recare danni ai capitali delle banche italiane. L’avvertimento viene dalla Banca d’Italia ed è contenuto nel Financial Stability Report.

Secondo Bankitalia altro rischio per il settore bancario, che oggi prova a recuperare terreno dopo le perdite accumulate in settimana, è quello rappresentato dalla possibilità di una crescita economica anemica e non solo dagli alti livelli del debito pubblico. Detto questo, la qualità del comparto è migliorata negli ultimi tempi.

Uno dei problemi più gravi per le banche italiane è poi quello costituito dai crediti inesigibili in portafoglio. Le dismissioni di npl proseguono, ma come si vede nel grafico sotto riportato rappresentano ancora un’ampia fetta degli asset iscritti a bilancio (intorno a un quarto del totale prestiti).

Banche italiane: squali della speculazione in agguato

A quota 224,2 miliardi di euro, la mole delle sofferenze degli istituti italiani è la più grande tra i paesi d’Eurozona. Le banche europee hanno accumulato circa $1.200 miliardi di prestiti in condizioni difficili (npl), una voce che continua a pesare nei bilanci.

Come se non bastasse, le banche italiane ora dovranno fare probabilmente i conti con uno Spread di rendimento tra Italia e Germania in ampliamento e con possibili sanzioni da parte di Bruxelles se il governo si rifiuterà di riscrivere la manovra finanziaria per il 2019 per poter ridurre deficit strutturale e offrire garanzie sulla sostenibilità del debito pubblico.

Ecco allora che gli squali della speculazione sono in agguato: sentendo profumo di sangue gli investitori ribassisti hanno aumentato le posizioni short sulle banche italiane, che detengono un quinto dei bond governativi italiani.