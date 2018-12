Banca Mediolanum conclude la prima edizione dell’Executive Master

La prima edizione del Banking & innovation management Executive master di Banca Mediolanum si conclude ufficialmente con la cerimonia di consegna degli attestati. Il progetto formativo è stato avviato più due anni fa per iniziativa congiunta di Banca Mediolanum e Mediolanum Corporate University in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e con la partecipazione di affermati professionisti e società di formazione di comprovata esperienza nonché di figure manageriali del gruppo. L’obiettivo è realizzare un percorso di formazione di alto livello per i manager della struttura commerciale.

Attraverso l’Executive Master si sono volute consolidare le conoscenze tecniche e rafforzare le competenze manageriali. In questo percorso, della durata di 29 mesi, fortemente caratterizzato da un’importante componente digitale, è stata ideata e realizzata un’App dedicata che ha consentito a ogni partecipante di avere sul proprio smartphone il calendario delle lezioni e il programma, il proprio libretto universitario, le notifiche inerenti le attività dell’Executive Master, i contatti con gli altri partecipanti, oltre alla possibilità di svolgere attività interattive in aula, sostenere gli esami previsti e creare forme di ingaggio e partecipazione continuativa.

Dal prossimo anno verrà avviata un’attività di follow up e di mantenimento per i partecipanti della prima edizione; portando l’ammontare di questa operazione formativa a 9.640.000 euro per gli anni 2016-2020. Nel biennio 2019-2021 è inoltre previsto l’inizio della seconda edizione dell’Executive Master che porterà in aula circa altri 80 nuovi manager della struttura commerciale di Banca Mediolanum.

Il Master ha coinvolto 275 manager della struttura commerciale in 14 classi per tre giornate con cadenza bimestrale, per un totale di 34 giornate di formazione e 73.536 ore formative complessive.

Un investimento importante nella formazione e nella crescita professionale e umana dei collaboratori di Banca Mediolanum che le ha permesso di vincere la terza edizione del premio Aif Adriano Olivetti per la categoria Amministrazione e finanza.