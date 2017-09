Banca Generali: Raccolta netta ad agosto: 470 milioni di euro

Banca Generali ha realizzato ad agosto una raccolta netta di €470

milioni che porta il saldo da inizio anno a €4,77 miliardi (+25% rispetto allo stesso periodo dello

scorso anno).

La nuova raccolta si è indirizzata prevalentemente verso soluzioni di risparmio gestito portando il totale da gennaio a €4,26 miliardi (+66%).

Le soluzioni d’investimento “contenitore”, sia nel modulo finanziario che assicurativo, hanno

registrato flussi pari a €276 milioni nel mese (€3,3 miliardi da inizio anno) confermandosi la

scelta d’investimento più apprezzata dalla clientela per la sua flessibilità e diversificazione.

Positiva inoltre la domanda per Fondi e SICAVs con €105 milioni nel mese (€1,2 miliardi da

inizio anno).

Infine, la continua acquisizione di nuova clientela ha supportato anche la raccolta in risparmio

amministrato (€64 milioni nel mese, €511 milioni da inizio anno).