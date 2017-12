Banca Generali accelera su piano di espansione in Svizzera

Banca Generali accelera sul progetto di acquisto di una banca svizzera specializzata nel private banking. Lo scirve il Sole24Ore secondo cui, il gruppo guidato da Gian Maria Mossa avrebbe “dato mandato ufficiale a Kpmg e il campo di azione ora si sarebbe ristretto a due, massimo tre, opzioni”.

“Si tratta evidentemente di una scelta strategica – scrive il quotidiano economico – e per questo Banca Generali si sta muovendo con estrema cautela. L’obiettivo, evidentemente, è pagare l’asset il giusto prezzo e soprattutto azzerare il rischio reputazionale. Condizioni che incrocerebbero il profilo delle alternative al momento allo studio. Per questo, alcuni osservatori insistono nel dire che il cerchio si sta per chiudere”.