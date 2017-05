Banca Finnat quota in Borsa il fondo di New Millenium Sicav “PIR Bilanciato Sistema Italia”

Ammesso in quotazione NEW MILLENNIUM – PIR Bilanciato Sistema Italia, gestito da Banca Finnat: il fondo, inserito nel segmento ETF PLUS, vede oggi, 24 maggio, il suo primo giorno di negoziazione.

Si tratta di una novità assoluta poiché mai prima d’ora erano stati quotato in Borsa fondi PIR diversi dagli ETF.

Dopo l’autorizzazione del fondo da parte della CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), New Millennium SICAV e Banca Finnat – operatore incaricato e gestore – il 28 aprile scorso avevano avviato l’iter per l’inserimento in quotazione, conclusosi ora con successo. Il fondo possiede un’esposizione massima all’azionario del 50% e dal momento del suo lancio ha registrato una performance positiva pari allo 0.89% (classe I al 22.05.2017).

Inoltre anche l’Augustum Italian Diversified Bond, altro comparto della Sicav New Millennium , è già quotato in Borsa, sempre sul segmento ETF PLUS. Per quest’ultimo, che è un fondo obbligazionario, entreranno in vigore dal prossimo 1 giugno nuove politiche di investimento che lo renderanno “PIR compliant”.

Il Vice Direttore Generale di Banca Finnat e Presidente del CDA della Management Company NATAM, Alberto Alfiero, che di New Millennium è il gestore collettivo, ha così commentato:

“New Millennium SICAV si conferma una realtà estremamente dinamica ed innovativa: fummo i

primi, un paio di anni fa, a quotare i fondi sull’allora nascente segmento di Borsa dedicato ai Fondi

Aperti. Abbiamo annunciato qualche settimana che erano di New Millennium i primi PIR autorizzati in Lussemburgo. Ed oggi evidenziamo, con una punta di orgoglio, che nel primo listing di Fondi PIR di tipo “aperto” c’è un nostro prodotto cui, nel giro di una settimana, se ne affiancherà un altro, già quotato, ma per il quale dal primo giugno entra in vigore un regolamento PIR compliant”.

Il Vice Direttore Generale di Banca Finnat, ha infatti tenuto a sottolineare gli aspetti interessanti della quotazione in Borsa dei fondi aperti, rappresentando una possibilità di distribuzione che interesserà ora anche strumenti “PIR” gestiti attivamente.

“Qualunque investitore – ha proseguito Alfiero – può dunque rivolgersi al proprio intermediario per fargli comperare direttamente in Borsa i nostri PIR che sono gestiti professionalmente, che hanno condizioni economiche vantaggiose e che, anche presi individualmente, sono idonei a realizzare un Piano Individuale di Risparmio ed a far conseguire le agevolazione fiscali previste”.

Anche Pietro Poletto, Responsabile Fixed Income di Borsa Italiana è intervenuto, dichiarando: “Lo strumento promosso e gestito da Banca Finnat coglie in pieno lo spirito della norma che vuole favorire anche l’economia reale delle piccole e medie imprese, vero motore del “Sistema Italia”. Per l’investitore, questo tipo di prodotto permette inoltre di combinare i vantaggi fiscali della regolamentazione con la semplicità e la trasparenza dei fondi quotati attraverso il canale alternativo del nostro mercato ETFplus”.

Nell’ETF Plus, il segmento della Borsa Italiana dedicato alla negoziazione dei Fondi comuni di investimento, sono attualmente presenti 130 fondi aperti di 27 case d’investimento (SGR e SICAV) e quando prese avvio nel febbraio 2015, quelli di New Millennium furono proprio i primi fondi aperti quotati.

New Millennium SICAV, costituita su iniziativa di Banca Finnat nel 1999, è conforme alla direttiva UCITS V e nel corso della sua attività ha dimostrato notevole competenza e track record nella gestione di fondi. NATAM SA è la Management Company, il cui azionista unico è la stessa Banca Finnat, alla quale è assegnato anche il ruolo di Distributore Globale.

La SICAV possiede circa 800 Milioni di Asset su 16 comparti, sottoscrivibili sia presso il Distributore Globale che tramite una fitta rete di collocatori autorizzati, la cui lista è disponibile sul sito: www.newmillenniumsicav.com .