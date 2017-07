Banca Euromobiliare: in tre mesi dodici ingressi nella consulenza e nel private banking

Proseguono gli investimenti per la crescita di Banca Euromobiliare, società del Gruppo Credem specializzata nel private banking, guidata dal direttore generale Giuseppe Rovani (nella foto). In particolare negli ultimi tre mesi sono entrati 12 professionisti con una consolidata esperienza nella gestione dei patrimoni, sia consulenti finanziari sia private banker. E’ stato inoltre inaugurato un nuovo ufficio finanziario a Vicenza in Corso Palladio, il secondo in città dopo lo storico centro finanziario di Contrà Porta Padova. L’obiettivo è proseguire nella strategia di sviluppo anche attraverso il reclutamento di professionisti ed il rafforzamento della presenza fisica nelle piazze ad elevato potenziale di sviluppo per la clientela private.

Nel dettaglio, sono entrati all’interno della rete di consulenti finanziari Alessio Maria Bianzino, Davide Dalla Valle, Maurizio Nicoli, Beatrice Cociani, Maria Chiarulli, Dario Garetto, Enrico Edoardo Gavassino e Pietro Lo Re. Per quanto riguarda il canale private banking sono entrati Renato Calabretto, Giancarlo Nicolazzo, Michele Paolella e Stefano Piccinin.