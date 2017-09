Banca d’Inghilterra non ha il coraggio di alzare i tassi

I tassi di interesse restano fermi al minimo storico dello 0,25% nel Regno Unito, ma l’economia “leggermente più robusta” del previsto potrebbe convincere le autorità di politica monetaria ad assumere un approccio più aggressivo. Le tante incertezze sulle condizioni del mercato del lavoro e sul futuro dei rapporti diplomatici e commerciali con l’Unione Europea hanno impedito alla Banca d’Inghilterra di avviare finalmente un processo di normalizzazione delle politiche monetarie. Lo ha ammesso lo stesso istituto centrale: sulle prospettive economiche “rimangono rischi significativi.”

La tensione sui mercati era alta alla vigilia della decisione di Mark Carney e soci. Sul valutario la sterlina, poco intonata prima della decisione, si è rafforzata. La banca centrale britannica ha sottolineato che “nei prossimi mesi una riduzione dei piani di stimolo monetario sarà probabilmente appropriata”. Nonostante le preoccupazioni legate alla robustezza dell’economia, la Banca d’Inghilterra ha posto l’accento sui dati più positivi di quanto aveva previsto il board nel terzo trimestre. Se l’attività economica si conferma così buona, allora il ritmo del rialzo dei tassi sarà più alto di quanto sconta il mercato.

La grande domanda che si ponevano i trader era però un’altra: se il board sarebbe stato ancora una volta spaccato e in particolare se il chief economist Andy Haldane avrebbe cambiato idea e avrebbe spinto per una stretta monetaria. Così non è stato: i voti a favore di un irrigidimento monetario sono stati due e non tre. La Banca d’Inghilterra ha votato all’unanimità per mantenere invariato anche il programma di acquisto monetario da 435 miliardi di sterline.

Come dimostrano le divisioni in seno al board, la Banca d’Inghilterra si trova davanti a un dilemma: l’inflazione si sta surriscaldando e la disoccupazione è ai minimi di 42 anni, ma i salari stagnanti confondono le idee sul reale stato di salute del mercato del lavoro. Le attese del mercato erano per un atteggiamento aggressivo, ma senza un rialzo dei tassi. Nell’ultima riunione di politica monetaria due membri sugli otto che compongono il board della Banca d’Inghilterra hanno votato a favore di una stretta monetaria.

Con le incertezze legate alla Brexit, i salari fiacchi (+2,1% l’ultima lettura) e le famiglie alle prese con una riduzione del potere di acquisto in un contro di aumento dei costi della vita, gli economisti puntavano su un mantenimento dello status quo. Le ultime rilevazioni macro parlano di prezzi al consumo in aumento del 2,9%, sui massimi di quattro anni. Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,3% nel secondo trimestre, il livello più basso dal 1975 e lo 0,2% in meno delle stime della Banca d’Inghilterra.