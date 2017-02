Banca Consulia: arriva Paolo D’Alfonso

Banca Consulia ha reso noto di aver nominato Paolo D’Alfonso al ruolo di direttore area marketing operativo e sviluppo prodotti. D’Alfonso proviene da Symphonia sgr, società di cui è stato amministratore delegato dal 2003 al 2016.

“Sono stati anni intensi, di grande soddisfazione personale e professionale – ha dichiarato D’Alfonso – concentrati essenzialmente nell’asset management. Tuttavia ho deciso di cambiare per dedicare tutte le mie energie e competenze al mondo della Consulenza finanziaria e ho scelto una realtà con un progetto innovativo, realizzato in una struttura indipendente e focalizzata su logiche di servizio e non di prodotto”.