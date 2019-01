Banca Carige: dal governo 1,3 miliardi per evitare collasso

Ammonta a 1,3 miliardi la cifra messa a disposizione dal governo nel fondo a sostegno di Banca Carige. È quanto emerge dal decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che prevede due possibili interventi di cui l’istituto bancario ligure può avvalersi, come misure di ultima istanza.

Della cifra complessiva, 1 miliardo è destinato alla sottoscrizione di azioni della Banca al fine di rafforzarne il patrimonio e 300 milioni per le garanzie concesse dallo Stato sulle passività di nuova emissione e sull’erogazione di liquidità di emergenza.

“Il valore di 3 miliardi citato all’interno del decreto non corrisponde ad alcuno stanziamento aggiuntivo da parte del governo, ma consiste nel limite nominale del valore dei bond sui quali può essere posta la garanzia, per i quali vengono stanziati 300 milioni di euro” precisano fonti di Palazzo Chigi.

Resta il fatto che nell’ipotesi teorica che Carige emettesse titoli di debito per tutti e 3 i miliardi e poi non fosse in grado di ripagarli, toccherebbe allo Stato che ha dato la sua garanzia far fronte alle obbligazioni, portando il conto totale dell’intervento fino a un massimo teorico di 4 miliardi. Un’ipotesi che il governo non prende nemmeno in considerazione, ritenendola impossibile.