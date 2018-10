Banca Aletti: Alessandro Varaldo è il nuovo amministratore delegato

Rinnovo al vertice di Banca Aletti. La controllata di Banco Bpm ha nominato al ruolo di amministratore delegato Alessandro Varaldo. L’avvicendamento con il suo predecessore, Maurizio Zancanaro, avverrà il 5 novembre.

Varaldo, laureato in economia all’università La Sapienza insegna economia finanziaria. Ha iniziato la sua carriera professionale come analista e portfolio manager, negli anni novanta, nelle società di gestione Finanza e Futuro Fondi e Imi Fideuram am. Successivamente, ha ricoperto ruoli e incarichi di vertice in finanza, nel risparmio gestito e nel wealth management del gruppo Intesa Sanpaolo (Banca Sanpaolo Invest, Eurizon Capital e Banca dei Territori) e del Gruppo Capitalia, poi Unicredit. Dal 2015 al 2018, in qualità di amministratore delegato e direttore generale ha guidato Amundi Sgr, società del Gruppo Crédit Agricole.