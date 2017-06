Azioni, Cina tra i grandi emergenti di MSCI: è la svolta

Oggi le Borse cinesi hanno festeggiato la notizia secondo cui i titoli azionari del Dragone saranno inseriti nell’indice globale mercati emergenti di Msci, uno dei più grandi provider di indici finanziari nel mondo. L’inclusione, definita ‘svolta’ e ‘pietra miliare’ dagli analisti, inizierà a maggio 2018 e la seconda fase del processo si evolverà in agosto. Le azioni di categoria A peseranno lo 0,5% nella composizione dell’indice Msci. Rimandata la decisione sull’Argentina, mentre è stata inserita nella watch list l’Arabia Saudita.

La notizia ha entusiasmato i mercati cinesi, con i trader che hanno preso d’assalto i titoli dell’azionario della Cina. Le Borse hanno raggiunto i massimi di 18 mesi. L’indice CSI 300, dove sono inclusi i gruppi quotati alla Borsa di Shanghai e di Shenzhen, ha guadagnato l’1,2% salendo ai livelli di chiusura più alti dalla fine del 2015. Pechino sta tentando di aprire i suoi mercati finanziari al mondo intero, per attirare preziosi capitali esteri. Secondo un funzionario dell’Msci fino a 17 miliardi di dollari potrebbero confluire nelle Borse cinesi.

Abhishek Kumar, Lead Investment Manager per il debito dei mercati emergenti di State Street Global Advisors, ha spiegato l’impatto molto positivo che la decisione avrà anche sull’obbligazionario e sulle prospettive di una inclusione dei bond cinesi all’indice EM Fixed income JPM.

L’inclusione della Cina nell’indice EM Equity di Msci vene ritenuta “una notizia positiva anche per il reddito fisso” visto che apre le porte al mercato obbligazionario cinese da migliaia miliardi di dollari . “L’approvazione di Msci apre la possibilità che anche l’equivalente obbligazionario Bond Connect sia implementato; ciò ridurrebbe i timori degli indici obbligazionari circa l’accesso al mercato dei Bond in Cina (CIBM). La banca centrale PBOC ha allentato le norme di regolamentazione e i controlli facilitando già l’accesso al mercato CIBM, tuttavia il processo richiede del tempo e altri aspetti operativi sono necessari”.

Non abbiamo motivo per essere troppo eccitati da quest’ultima proposta. Con un’inclusione iniziale sotto il 5%, l’impatto sugli altri indici dovrebbe essere limitato, visto che le azioni di categoria A (A-shares)dovrebbero pesare solo per lo 0.1% dell’MSCI All Country World Index, lo 0.5% dell’MSCI Emerging Market e lo 0.6% dell’Asia (Giappone escluso).

L’impatto sarà maggiore quando verranno inclusi più titoli del mercato A-share. Per capire quanto potrebbe volerci, la Corea del Sud è entrata nell’indice con il 20% del suo mercato nel 1992 ed è arrivata al 100% nel 1998; Taiwan è entrato con il 50% del suo mercato nel 1996 e ha raggiunto il 100% nel 2005.

Il quarto tentativo di ingresso delle A-share cinesi rappresenta un primo passo molto più appetitoso per gli investitori, soprattutto perché l’ingresso vero e proprio non ci sarà prima di maggio 2018. Tuttavia, per gli investitori internazionali ci sono ancora temi che destano preoccupazione, come quello sul controllo del capitale.

Il mercato delle A-share è ancora considerato un’opzione più costosa rispetto ad altre, poiché ci vogliono ritorni molto alti per compensare l’aumento di volatilità dei prezzi delle azioni domestiche. Il livello di trasparenza delle aziende domestiche cinesi è inferiore a quanto gli investitori internazionali vorrebbero.

Un settore del mercato A-share che potrebbe risultare interessante è quello delle aziende di energia rinnovabile. Tuttavia, questo interesse è puramente teorico, poiché è un settore dove operano aziende molto giovani, con una bassa capitalizzazione – perciò al momento non ci sono azioni di questo settore del mercato A-share in cui investire.