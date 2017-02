Azionario, per SCM Sim l’Europa è da sovrappesare

Dal 2008 gli operatori di mercato hanno vissuto con la costante dell’incertezza e l’anno in corso non fa eccezione, viste anche le tante incertezze politiche. Alla luce di queste considerazioni, nonostante il quadro azionario sia positivo, occorre ragionare sempre controllando il rischio anche nel 2017.

Lo sostiene Antonello Sanna, Amministratore Delegato di SCM Sim, che in un’intervista a Wall Street Italia ha dato qualche consiglio agli investitori e ai risparmiatori in vista di un anno che si prefigura pieno di insidie ma anche con possibili sorprese positive.

Diversificare è sempre un tema centrale, per Sanna, secondo il quale conviene “stare un po’ piu’ alla larga dalle obbligazioni di Stato dell’area euro soprattutto perché oggi rendono molto poco e sono probabilmente le piu’ in discussione nei prossimi mesi perché se lo spread si allarga accumuliamo perdite in conto capitale”, ha dichiarato il manager a margine dell’evento ConsulenTia 2017.

Interessanti sono invece nel 2017 le opportunità che si vengono a creare nell’universo dei bond societari, dove si possono trovare asset vantaggiosi legati ad aziende molto redditizie che garantiscano solidità.

In ambito azionario l’Europa è da sovrappesare, secondo Sanna. L’America ha fatto la sua corsa e pertanto va preferita l’Europa anche se va tenuto un buon grado di diversificazione tenendo presente il gap che abbiamo tra le due regioni. Fino a quando non smarchiamo le tensioni politiche e sull’euro, “l’America si presenta meglio in termini prospettici”.

In occasione di Consulentia 2017 tenutasi a Roma il 14-15 e 16 febbraio 2017, Wall Street Italia ha intervistato i principali protagonisti italiani del mondo della consulenza finanziaria e del risparmio gestito.