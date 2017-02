Azionario globale record da 2015. Ma con Trump codice rosso per questo asset

L’azionario globale ha testato il record di sempre per la prima volta dal 2015, stando a quanto risulta dalla performance dell’indice di riferimento Ftse All World. Merito dei buy che si sono scatenati dal giorno della vittoria di Donald Trump alle elezioni Usa su Wall Street, e che hanno avuto un effetto domino anche sugli altri mercati. I continui record messi a segno dai principali indici Usa Dow Jones Nasdaq. In particolare il Dow Jones ha visto brillare alla vigilia il titoolo Procter&Gamble, che ha beneficiato della notizia relativa alla decisione di Trian Fund Management di aver accumulato una posizione sul titolo, del valore superiore ai $3 miliardi.

Il Nasdaq è reduce tra l’altro dal il periodo rialzista più lungo dal 27 dicembre del 1999. Massimi anche per lo S&P. Le minacce sui buy tuttavia incombono, e c’è che ritiene che il rischio di una guerra commerciale potrebbe costare al Dow Jones il 12%.

I dati macro arrivati su Wall Street hanno dato ragione ai falchi della Federal Reserve, con le vendite al dettaglioche sono cresciute a un ritmo più veloce delle attese e l’indice dei prezzi al consumo, importante termometro dell’inflazione, balzato al ritmo più forte in quasi quattro anni.

Per alcuni analisti, tuttavia, il rischio non è tanto di una correzione dell’azionario, quanto di una vendita-svendita di Treasuries da parte delle stesse banche Usa. Gli istituti americani, dal momento della xrisi, hanno accumulato nei loro bilanci i titoli di stato Usa, per la loro natura di asset “sicuri”, al fine di rispettare i livelli di capitali richiesti. Tuttavia, se la legislazione Dodd-Frank emanata subito dopo la crisi finanziari del 2008 dovesse essere affossata da Trump, le banche potrebbero essere libere di non attenersi più ai dikat richiesti, riducendo i Treasuries che detengono.

In un’analisi segnalata dal sito della CNBC, Gerard Cassidy, managing director e analista del settore bancario di RBC ha calcolato che i 24 principali colossi bancari possiedono un eccesso di capitale già superiore ai $100 miliardi, con Citigroup e JP Morgan che svettano in cima alla classifica. Se la regolamentazione Dodd-Frank dovesse essere allentata, tali banche potrebbero liberarsi dei cuscinetti di capitale accumulati per far fronte all’eventualità di una nuova crisi, vendere i Treasuries e utilizzare il ricavato per lanciare operazioni di buyback azionario.

