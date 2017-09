Azionario Europa: le società che non soffrono l’euro forte

Più che le temute elezioni, sull’azionario europeo nel 2017 hanno pesato la forza dell’euro e l’attesa per il tapering della Bce. Tanto da far dimezzare all’Euro Stoxx 50 i guadagni messi a segno nei primi quattro mesi dell’anno

Il 2017 si era aperto, per l’azionario Europa, sotto il segno dell’incertezza politica. Che tuttavia non era riuscita a condizionare in negativo l’azionario del Vecchio continente nella prima parte dell’anno, con l’Euro Stoxx 50 in guadagno, tra gennaio e aprile, di oltre 11 punti percentuali. Al contrario è da metà anno che, pur essendosi in gran parte risolto il puzzle elettorale con la vittoria di Macron in Francia, l’indice delle blue chip europee ha mostrato le maggiori incertezze, dimezzando la sua performance da inizio anno.

Su questa incertezza pesano, più che le elezioni politiche in Germania il 24 settembre, dove l’elezione di Angela Merkel al quarto mandato è quasi scontata, l’attesa della svolta del tepering della Bce (la riduzione degli acquisti di asset) ma anche la rivalutazione dell’euro (contro il dollaro ha superato quota 1,20).

Per Tahwid Ali e Andrew Birse, due gestori value rispettivamente a livello globale ed europeo di Alliance Bernstain “le prospettive per l’azionario Europa sembrano delle più rosee, ma nella benevolenza di dati e sentiment, meglio non abbandonare la cautela. La storia mostra come la performance dei mercati azionari sia scarsamente correlata all’economia locale, senza contare la presenza di qualche vento contrario alla crescita degli utili per le società europee, come il rafforzamento dell’euro per gli esportatori e i dati recenti secondo cui il potere di determinazione dei prezzi sarebbe in calo”.

In questa situazione è meglio evitare di acquistare senza selezione ma cercare quelle aziende preparate ad affrontare lo scenario futuro e che siano, magari, sottovalutate dal mercato. Nel report redatto a quattro mani, Ali e Birse individuano tre tipologie di aziende da favorire.