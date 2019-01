Azimut, raccolta da quasi 4 miliardi e mezzo nel 2018

Un contesto di mercato complicato, ma che non impedisce ad Azimut di difendersi molto bene sul fronte della raccolta. Nel mese di dicembre 2018 il gruppo ha registrato una performance netta positiva per circa 163 milioni di euro, portando così la raccolta dell’intero anno a 4,4 miliardi. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine dicembre a 50,8 miliardi, di cui 39,8 miliardi si riferiscono alle masse gestite. Il solo gestito nel 2018 ha raccolto 2,3 miliardi (1,4 miliardi dalle gestioni patrimoniali, 918 milioni dai fondi).

Pietro Giuliani (nella foto), presidente del gruppo, commenta: “Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti in un anno caratterizzato da un contesto di mercato di complessità crescente. Questi traguardi sono stati raggiunti grazie al rafforzamento del posizionamento estero e all’impegno nell’innovazione e nella ricerca della massima qualità, sia in termini di prodotti sia di servizi, che da sempre fa parte del DNA di Gruppo. Ci prepariamo ad affrontare con determinazione il 2019 consapevoli delle rinnovate sfide del settore che ci attendono, ma allo stesso tempo certi dell’impegno che verrà profuso dai nostri professionisti per affrontare quotidianamente tali sfide al fianco della clientela e trasformarle in opportunità”