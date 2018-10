Azimut Global Advisory arricchisce il suo team con l’ingresso di Massimo Giacomelli

Azimut Global Advisory, divisione di Azimut Capital Management focalizzata sui servizi di consulenza evoluta a clienti ad elevata patrimonialità fondata e guidata da Alberto e Alessandro Parentini, si rafforza con l’ingresso di Massimo Giacomelli. In un comunicato Azimut Ga sottolinea che Giacomelli, manager affermato e di consolidata esperienza, ha ricoperto in oltre 30 anni di attività nel settore importanti ruoli di responsabilità e contribuito alla costituzione di nuove realtà di consulenza finanziaria tra le quali Banca Widiba nel 2014 dove coordinava come responsabile di rete 620 consulenti finanziari.

Giacomelli ha iniziato la sua carriera nel mondo della consulenza finanziaria nel 1991, creando la sua prima rete di allora promotori finanziari composta da 35 professionisti. Nel 1996 entra in Banca del Salento e in 4 anni apre 110 agenzie arrivando a coordinare circa 1500 consulenti finanziari fino a diventare poi direttore commerciale della rete approdata nel gruppo Mps.

In Azimut Global Advisory Giacomelli lavorerà rispondendo direttamente ad Alberto e Alessandro Parentini in qualità di executive manager per sviluppare le attività commerciali della divisione su tutto il territorio nazionale coordinandosi con gli area manager Giovanni Andalò, Stefano Mencacci, Innocenzo Sericano.

“Azimut – commenta Paolo Martini, amministratore delegato di Azimut Capital Management – ha saputo creare un ambiente fortemente dinamico e un modello partecipativo diventato punto di riferimento per i professionisti desiderosi di farsi promotori di nuove sfide in un contesto indipendente pensato e sviluppato per i consulenti finanziari. Siamo felici di dare il benvenuto a Massimo Giacomelli professionista che vanta una lunga esperienza durante la quale ha consolidato importanti conoscenze e competenze”.

Alessandro Parentini, fondatore e managing director di Azimut Global Advisory, dichiara: “In pochi anni abbiamo raggiunto risultati di assoluto rilievo senza mai snaturare il nostro modello di business innovativo focalizzato sulla consulenza evoluta e capace di attrarre professionisti di valore come Massimo”. Aggiunge Alberto Parentini: “Abbiamo in cantiere importanti novità e con l’arrivo di Massimo rafforziamo il nostro percorso di crescita per centrare nuovi importanti obiettivi”.