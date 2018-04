Azimut CM, la rete continua a crescere

Azimut Capital Management SGR ha archiviato il 2017 con soddisfazione, anche grazie al buon andamento delle attività di reclutamento con 94 nuovi ingressi confermandosi polo di attrazione per i professionisti provenienti dal mondo della consulenza e del private banking.

Sono circa 29 gli ingressi registrati nel 2017 nell’area coordinata dal managing director Riccardo Maffiuletti che si estende dalla Toscana alle regioni del Sud Italia con presidi anche in Lombardia e in Trentino Alto Adige. Un trend positivo che si sta confermando anche nei primi mesi dell’anno con 20 nuovi inserimenti e nuove aperture di uffici.

In particolare è stata rafforzata la presenza della rete di consulenti finanziari in Puglia con l’apertura di una nuova sede a Foggia dove operano Alessandro Mazzamurro e Lorenzo Anzano che da Fideuram hanno raggiunto Azimut Capital Management con l’obbiettivo di rispondere al meglio alle crescenti esigenze di pianificazione del patrimonio espresse dai clienti locali. La nuova sede, dotata anche di uno sportello ATM dedicato, si trova all’interno di un prestigioso palazzo al centro di Foggia in Corso Garibaldi 10.

Tra i nuovi inserimenti da inizio anno si segnalano nel Lazio l’arrivo di due manager, Giampiero Marinelli e Emmanuele Ziantoni, che a supporto del managing director Maffiuletti operano come responsabili sviluppo della macro area.

“Dopo gli importanti risultati conseguiti nel 2017 – spiega Paolo Martini, amministratore delegato di Azimut Capital Management SGR – vogliamo continuare a crescere ed espandere il nostro network su tutto il territorio con focus anche sul centro sud Italia, dove diverse aree godono di un tessuto economico interessante e le potenzialità di crescita sono molto elevate”.

“Vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra presenza in regioni strategiche – aggiunge Riccardo Maffiuletti (nella foto), managing director dell’Area 5 – per lo sviluppo della rete di Azimut Capital Management. Abbiamo in cantiere altri importanti ingressi che confermano Azimut quale luogo ideale per i professionisti di valore desiderosi di crescere in un ambiente partecipativo e indipendente”