Azimut: a giugno ha raccolto 557 milioni di euro

Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di giugno 2017 una raccolta netta positiva per 557 milioni di euro, portando così la raccolta netta da inizio anno a superare 3,4 miliardi di euro. Il dato di raccolta ha beneficiato del consolidamento di Sdb, la seconda società acquistata in territorio elvetico tramite AZ Swiss & Partners. Al netto del consolidamento delle masse da quest’ultima, il Gruppo Azimut ha conseguito nel mese di giugno una raccolta netta positiva di circa 152 milioni di euro. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine giugno a 47,2 miliardi di euro, +8% da inizio anno, di cui 38,4 miliardi di euro fanno riferimento alle masse gestite.

Sergio Albarelli, amministratore delegato del Gruppo, commenta: “Grazie anche alla recente acquisizione siglata in Svizzera, continua a crescere in modo significativo il contributo delle attività estere, sia nel patrimonio sia nella raccolta, a ulteriore dimostrazione che anche l’espansione internazionale è elemento ormai fondamentale per il nostro sviluppo. Il mese di giugno, che nel dato finale ha risentito dei disinvestimenti di alcuni mandati istituzionali, ha visto completarsi il processo avviato da inizio anno di chiusura dei contratti di gestione pronti contro termine lanciati negli anni scorsi confermando la capacità dei nostri consulenti di focalizzarsi su soluzioni ad alto contenuto di servizio. A fine mese, inoltre, è stato avviato il secondo piano di acquisto di titoli della società che, sommato al precedente, coinvolge 1193 partecipanti per un controvalore complessivo (calcolato sull’intera durata dei piani) pari a circa 34 milioni di euro. Un’ulteriore testimonianza dell’unicità del nostro modello di servizio”.