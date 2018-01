PF Expo 2018: la duplice strategia di investimento di AXA IM

In occasione del PFExpo 2018 di Milano, il più importante evento formativo dedicato ai professionisti della consulenza, Wall Street Italia ha intervistato Alessandro Tentori, CIO AXA IM Italia, che ha dispensato qualche consiglio di investimento nel complesso contesto attuale di mercato.

La strategia di investimento del gestore è duplice: da una parte c’è il “posiziamento sul livello short duration”, quindi sulla parte corta della curva delle obbligazioni, “dall’altra invece aumentiamo leggermente il rischio di credito per andare a catturare quel premio di rischio che a noi sembra ancora un’alternativa interessante, alla luce anche della bassa volatilità di mercato”.

Per posizionarsi sulla parte breve della duration sul mercato obbligazionario AXA IM ricorre a un “abbassamento della duration per quanto riguarda i titoli governativi” di paesi ‘core’ come Germania e Stati Uniti, escludendo invece quelli di Italia e altri paesi periferici dove si possono trovare rendimenti interessanti, “dove sicuramente c’è ancora valore” come dice Tentori.