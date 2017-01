Avversione al rischio sui mercati. A Milano va di scena il dossier UniCredit

Mercati azionari sotto pressione, così come i bond governativi dell’Eurozona, colpiti da nuove vendite che sono state accompagnate da un balzo dei rendimenti. Non solo il timore legato all’inflazione, dopo i nuovi dati arrivati dalla Germania. Gli smobilizzi sui titoli di stato italiani, in particolare, sono avvenuti anche per il nuovo braccio di ferro tra Roma e Bruxelles sulla legge di bilancio di quest’anno. L’ Ue ha chiesto una manovra correttiva e ha fissato a domani, 1° febbraio, il termine entro cui si aspetta una risposta dal governo Gentiloni, in merito a come intende tenere sotto controllo i conti pubblici.

In tensione lo spread Italia-Germania

Ma l’Italia si trova alle prese anche con l’altro, annoso, problema: quello dellebanche, che vede protagonista UniCredit, travolta dalle vendite dopo l’ultimatum della BCE e dallo spettro addirittura di un bail-in

Azionario asiatico contrastato. I timori sull’era di una America chiusa, che alza le barricate contro gli immigrati e che invoca sotto l’egida di Trump sempre più l’avvento del protezionismo ha penalizzato sul forex il dollaro. Lo yen si è inoltre rafforzato dopo che la Bank of Japan ha deciso di mantenere invariata la propria politica monetaria. Tonfo dell’indice Nikkei della borsa di Tokyo, sceso dell-1,69%.

