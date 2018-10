Auto elettriche sportive: 5 auto da non perdere

Il futuro è elettrico lo sanno bene le grandi case automobilistiche che sfornano modelli per soddisfare tutti i gusti dei clienti, da quelle super lussuose alle sportive. Vediamo cinque modelli di auto elettriche sportive da tenere d’occhio.

Tesla Model X

La Model X di Tesla è un SUV sportivo veloce e capiente, il primo a ricevere una valutazione di sicurezza 5 stelle US NCAP. Con trazione integrale di serie e una batteria da 100 kWh con 565 chilometri di autonomia (NEDC), una Model X trasporta comodamente sette adulti e i rispettivi bagagli. È incredibilmente veloce, con un’accelerazione da zero a 100 chilometri all’ora in 3,1 secondi. può ospitare fino a sette persone adulte. La seconda e la terza fila di sedili, progettate per massimizzare la comodità dei passeggeri, si ripiegano a scomparsa per generare ulteriore spazio. Model X è disponibile in tre diverse configurazioni di interni e può essere ottimizzata per venire incontro alle tue esigenze e quelle della tua famiglia.

Porsche Taycan

Taycan è la prima sportiva elettrica della Porsche, spinta da una coppia di motori sincroni a magneti permanenti, capaci di una potenza di 600 CV. In 3,5 secondi la Porsche Taycan è in grado di passare da 0 a 100 km/h e in meno di 12 secondi da zero a 200. L’autonomia della Taycan è superiore ai 500 km, con l’80% della carica ottenibile in 15 minuti.

Peugeot e-Legend Concept

Nata dalla rivisitazione della 504 Coupé, la Pegeout e-Legend Concept, gioiello della casa francese, è alimentata da un sistema di propulsione elettrico, con una potenza di 462 CV e 800 Nm di coppia motrice, scaricati a terra da quattro ruote motrici. Prestazioni alte per la Pegeout e-Legend Concept, capace di passare da zero a cento in meno di quattro secondi, con una velocità massima di 220 km/h, e una batteria da 100 kWh, la sportiva francese ha un’autonomia di 600 km di cui oltre l’83% ripristinabile in 25 minuti tramite sistema di ricarica rapida.

Honda Sports EV

Presentato al Salone di Tokyo 2017, la nuova sportiva elettrica di Honda arriverà nel 2019. Si tratta di una vettura che è realizzata sulla stessa piattaforma dell’Urban EV Concept, ma con forme sportive e più accattivanti. La Honda Sports EV Concept ha un cofano molto allungato, caratteristica comune a molte Roadster, e una coda rastremata caratterizzata da fari a LED.

Aiways RG Nathalie

Coupé a due porte dal look massiccio, molto somigliante nelle proporzioni alla Nissan GT-R, la Aiways RG Nathaline è la prima supercar elettrica che sfrutta il metanolo al posto dell’idrogeno. Le prime consegne saranno nel 2019 e a realizzarla Roland Gumpert insieme alla startup cinese Aiways. La RG Nathalie è dotata di un particolare sistema fuel cell alimentato a metanolo con un motore elettrico per ruota, così da garantire performance elevatissime visto che la sportiva riesce a scattare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e può toccare una velocità massima di 300 km/h.