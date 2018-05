Auto: l’ultra leggera a idrogeno che sfida Tesla

Più simile a uno smartphone che a un auto da possedere

NEW YORK (WSI) – Si chiama Rasa e darà del filo da torcere a Tesla e alle altre grandi case automobilistiche non inquinanti. Rasa è un'ultra leggera che spera di diventare una valida alternativa ai veicoli elettrici. È stata concepita da Riversimple e al contrario degli altri modelli automobilistici tradizionali non sarà venduta nelle concessionarie. Per averla bisognerà sottoscrivere un, che - un po' come avviene per la telefonia mobile - copre tutti i costi extra, dall'assicurazione all'energia per alimentare il veicolo. Mentre quasi tutte le case automobilistiche principali al mondo sono impegnate nello sviluppo della prossima generazione di auto elettriche,, azienda britannica, ha un'altra idea di business. Rasa funziona con 1,5 chilogrammi di idrogeno e può andare a 300 miglia orarie. Il peso di un modello tipo è di soli 580 chilogrammi. [caption id="attachment_486772" align="alignnone" width="640"]Prototipo di Rasa: pesa 580kg, è dotato di un motore per ciascuna ruota e in frenata può recuperare 50% dell'energia cinetica[/caption] Riversimple produce attualmente poche automobili, con l'obiettivo di ottenere una produzione di massa entro il 2020 e la speranza che la biposto alimentata a idrogeno, dal design futuristico accompagnato da tratti retrò, possa offrire unaL'ingegneria di Rasa è molto diversa da quella delle altre auto disponibili sul mercato. Ad esempio è dotata di un motore su ogni ruota e la sua alimentazione avviene per(vedi video qui sotto). L'idrogeno e l'ossigeno sono combinati per creare elettricità e l'acqua è un sottoprodotto che gocciola fuori daiRiversimple spera che con il suo modello commerciale possa differenziarsi dalla concorrenza. L'esclusività del modello di business di Rasa è che nessuno potrà acquistare l'auto, che si potrà invece prendere a noleggio pagando una cifra mensile per guidarla, una somma che ricomprende servizi indispensabili come la, nonché l'assicurazione.Così alla CNBC, fondatore di Riversimple. Un Rasa può percorrere 300 miglia con carburante completo contro le 335 miglia di un Tesla Model S con una sola carica, ma secondo Spowers l'efficienza energetica è migliore su un'auto a idrogeno.[caption id="" align="alignnone" width="650"]Rasa di Riversimple: l'auto a idrogeno che non sarà mai messa in vendita[/caption]