Austria ci minaccia: “Se concedete visti chiudiamo Brennero”

BRUXELLES (WSI) – Ancora acceso il dibattito all’interno dell’Ue per quanto riguarda la gestione della crisi migratoria, con il braccio di ferro in atto tra Italia e Austria per ciò che riguarda la concessione dei visti umanitari.

Il governo di Roma ha avanzato l’ipotesi di concedere visti umanitari ma Vienna non ci sta e alza la voce. Dopo che Bruxelles ha rinviato il tutto, il ministro degli Esteri Sebastian Kurz da Bruxelles e il ministro degli Interni Wolfgang Sobotka hanno minacciato l’introduzione immediata dei controlli al confine con l’Italia qualora Roma dovesse concedere i visti.

“Sarebbero assurdi perché se le gente potesse passare, sempre più persone arriverebbero e questo non allevierebbe il peso per Italia e Grecia”.

Così ha sostenuto il ministro austriaco Kurz.

“Se la cosa venisse fatta, proteggeremmo la frontiera del Brennero. Di certo non permetteremmo che la gente possa liberamente andare a nord”.

Il collega agli Interni rincara la dose.

“I visti umanitari sarebbero inaccettabili. In caso di introduzione, scatterebbero subito i controlli”.

Sobotka parlando alla Bild fa una nuova minaccia: la chiusura del confine.

Se il numero dei migranti illegali verso l’Austria aumenta ancora chiudiamo il confine al Brennero. Nel giro di 24 ore possiamo chiudere il confine e realizzare controlli severi con i nostri soldati. Dobbiamo impedire che sedicenti soccorritori entrino nelle acque territoriali della Libia e prendano i profughi direttamente dai trafficanti (…) obiettivo è chiudere la rotta del Mediterraneo e porre una fine al traffico con le barche dal Nordafrica, già nelle acque territoriali della Libia.

Minacce surreali dice all’Ansa il vice ministro agli Esteri Mario Giro.