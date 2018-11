Australia in vista

Australia : tra sviluppo ed uno sguardo al futuro.

Economia in crescita, disoccupazione al ribasso, abitanti in ascesa.

La parola recessione non esiste.

L’Australia è un Paese ricco di risorse naturali.

La politica del Governo è stata orientata da sempre all’investimento in infrastrutture.

Molto diverso l’atteggiamento politico, che nonostante le recenti difficoltà, ha assunto pieghe molto più responsabili rispetto a quanto visto nel post-elezioni in Italia.

Anche l’approccio economico è stato opposto a quello italiano, ovvero economia orientata all’export e a trazione liberale.

Rapporto debito pubblico-PIL si colloca inferiore al 50%.

Grande esportatrice delle materie prime, legata fortemente con l’economia cinese.

La crescita della popolazione preoccupa i politici, al punto da destinare ingenti investimenti sul tema infrastrutture. Uno dei filoni coltivati è quello delle flexible cities, progetto al quale sta lavorando il Governo dell’Australia.

Potrebbe essere un’idea anche per l’Italia?

