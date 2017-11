Austerità nel Regno Unito: deficit più contenuto del previsto

Il Cancelliere dello scacchiere britannico, Philip Hammond ha comunicato un taglio nelle prospettive di crescita del Regno Unito per il 2018. Il dato è rivisto all’1,4%, dal precedente 1,6 comunicato lo scorso marzo. La crescita è stata aggiustata al ribasso per tutti gli anni futuri fino al 2021. Il calcolo è stato effettuato dall’Office of budget responsability che prima del referendum sulla Brexit intravedeva una crescita del 2,2% nel 2018.

Per fronteggiare ogni possibile direzione che prenderanno i negoziati sulla Brexit, il governo ha messo da parte nel budget dei prossimi due anni ulteriori 3 miliardi di sterline.

“Mentre lavoriamo per raggiungere questa partnership profonda e speciale”, con l’Europa, “siamo determinati a garantire che il paese sarà preparato per ogni possibile risultato”, ha dichiarato Hammond, “abbiamo già investito quasi 700 milioni di sterline in preparativi per la Brexit e oggi metterò da parte, per i prossimi due anni, altri 3 miliardi di sterline e sono pronto a stanziare ulteriori somme se e quando necessario”.

Complessivamente si restringerà il disavanzo pubblico, rispetto a quanto previsto, da 40,8 miliardi della previsione di marzo a 39,5 per il 2018-19.

Sul fronte fiscale la soglia per il pagamento dell’imposta sui redditi sarà innalzata a 11.850 sterline, per l’aliquota base de l20% e a 46.350 per l’aliquota al 40%. Annunciata poi l’abolizione dell’imposta di bollo sugli acquisti di prima casa, sulle proprietà con valore fino alle 300mila sterline

Fra gli altri interventi è stato annunciato un inasprimento delle imposte sulle sigarette, che faranno lievitare i prezzi complessivi di questa categoria del 6%. Hammond ha poi sottolineato la volontà di investire in nuove tecnologie: