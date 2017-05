Attenzione ai rimbalzi sui cross valutari e sulle materie prime

In attesa dei dati importanti sull’occupazione americana, il mercato si sta muovendo in maniera sconfusionata specialmente nelle ultime ore. Nel mentre nella giornata di ieri ha parlato Mario Draghi, dichiarando che il mercato e specialmente l’economia europea non sono del tutto fuori dalla crisi.

Video Analisi

Analisi

Le coppie valutarie/materie prime che ho analizzato nella video analisi riportata qui sopra sono:

EUR/USD

GBP/JPY

CAD/CHF

OIL

Partendo dal cambio euro dollaro, il nostro cambio di riferimento, il prezzo dopo aver rimbalzato sulla resistenza posta in area 1.1278 ha cominciato il suo lento ritracciamento. Al momento ci troviamo nel centro di un macro canale, con resistenza citata poc’anzi e supporto in area 1.09689 e sarà interessante vedere se il cross continuerà la sua lenta discesa oppure rimbalzerà.

Attenzione che nella giornata di venerdì, ci saranno i tanto attesi dati sull’occupazione americana, quindi potremmo avere una volatilità più alta.

Continuiamo con GBP/JPY, dove anche qui ti avevo avvertito dicendoti che se il prezzo non reggeva area 144.69 allora avremmo visto una discesa fino in area 140.57. Questo cambio valutario si sta dirigendo verso la zona che avevo detto e al momento non c’è più nessun ingresso da fare, visto dove si trova attualmente il prezzo.

Passiamo a dollaro canadese franco svizzero, dove il prezzo ha rimbalzato sul supporto in area 1.07171 per riavvicinarsi in maniera decisa alla resistenza posta in area 1.073076. Qui sarà interessante vedere se il prezzo continuerà la sua ascesa come ha già fatto ad inizio maggio, oppure rimbalzerà per tornare a ritestare i precedenti minimi relativi.

Anche in questo caso, massima attenzione, visto che domani avremo i dati sul PIL canadese, quindi volatilità sul cambio.

E infine andiamo a concludere l’analisi e la video analisi con il petrolio, oggetto la scorsa settimana delle speculazioni sulle vicende OPEC. Al momento il prezzo continua a rimanere all’interno del triangolo simmetrico che avevo tracciato qualche settimana fa. Ti ricordo che il supporto in area 47 dollari al barile sarà fondamentale per la tenuta di questa materia prima, visto che anche la scorsa volta una volta rotto questo supporto siamo scivolati fino a 43$.

Mentre se il prezzo dovesse rompere al rialzo la resistenza dinamica, allora il prezzo del greggio potrebbe arrivare come prima step sulla resistenza statica posta in area 53 dollari al barile e poi successivamente in area 55$.

Vedendo quello che sta succedendo, il consiglio che ti dò per questi due giorni (fino alla prossima video analisi) è quello di stare attento a eventuali rimbalzi da parte dei cross che ho descritto qui sopra.