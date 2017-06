Attenzione al cambio euro dollaro, opportunità d’ingresso!

Sarà una settimana impegnativa per i mercati, sia da un punto di vista grafico ma soprattuto da un punto di vista fondamentale, visto che giovedì ci saranno le elezioni in Gran Bretagna e sempre lo stesso giorno parlerà il presidente della BCE, Mario Draghi.

Prima di passare all’analisi delle valute/materie prime, ti voglio ricordare che settimana scorsa ho aperto un canale telegram completamente gratuito dove invio un segnale di scalping al giorno. Se ti vuoi unire, scarica l’app e cercami come “Forex Trading Pratico Scalping” oppure “@forextradingpratico”.

Video Analisi

Analisi

Le coppie valutarie/materie prime che ho analizzato nella video analisi sono:

EUR/USD

EUR/GBP

CAD/JPY

US OIL

Come sempre partiamo dalla coppia di riferimento ovvero il cambio euro dollaro. Al momento si sta avvicinando alla resistenza posta in area 1.1276/1.1280, livello molto importante perché il prezzo più volte ha rimbalzato su questa fascia, quindi massima attenzione e aspettiamo il raggiungimento di quest’area prima di aprire eventuali posizioni al rialzo o al ribasso.

Una tesi che comunque potrebbe convalidare un rimbalzo è la divergenza che si sta manifestando nelle ultime sedute di mercato, tra il prezzo e il CCI a 20 periodi.

Sul cambio EUR/GBP in questo momento potrebbe essere oggetto di speculazione viste le imminenti elezioni in Gran Bretagna. Quindi massima attenzione anche in questo caso, al momento il prezzo si sta avvicinando alla resistenza posta in area 0.8792/0.8795 e nel mentre si sta venendo a conformare il classico triangolo asimmetrico .

Se il prezzo dovesse rompere al rialzo ci proietteremmo poi in area 0.9012 come primo step e successivamente in zona 0.9065, invece se il prezzo dovesse rimbalzare allora è molto probabile che torni sulla trend line ascendente tracciata a partire da inizio maggio.

Sul dollaro canadese yen in questo ultimo periodo di contrattazione, il prezzo ha creato un classico triangolo simmetrico e nelle ultime ore di mercato il cambio sta rimbalzando sul supporto dinamico tracciato qualche settimana fa. In questo caso non ci resta che aspettare e osservare eventuali sviluppi da parte del mercato.

E infine andiamo a concludere questa analisi con una delle materie prime più chiacchierate nelle ultime settimane, ovvero il petrolio. Quest’ultimo ha rotto il triangolo simmetrico che avevo creato settimane fa e, attualmente si trova a rimbalzare su uno dei supporti più importanti al momento su questa materie prima ovvero i 47 dollari al barile.

Sarà interessante capire se l’OPEC ha dato il colpo di grazia all’oro nero (se dovesse rompere area 47$) oppure rimbalzerà come ha già fatto in passato.