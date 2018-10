Assoreti, raccolta netta a 2,6 miliardi di euro in agosto

Il risultato delle reti di consulenti finanziari si assesta vicino ai valori di luglio quando erano stati raccolti 2,7 miliardi di euro

La raccolta netta delle reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è stata positiva nel mese di agosto per 2,62 miliardi di euro, in linea con i valori di agosto quando si è attestata a 2,7 miliardi. Da inizio anno, secondo i dati comunicati da Assoreti, il totale raccolto ammonta a 22,726 miliardi di euro.

Gli investimenti netti complessivi realizzati sui prodotti del risparmio gestito rappresentano il 56,4% dei volumi complessivi di raccolta netta e ammontano a circa 1,5 miliardi di euro, con una crescita congiunturale del 17,3%, mentre il saldo delle movimentazioni sui prodotti in regime amministrato è positivo per poco più di 1,1 miliardi di euro (21,9%).

Nell’ambito del risparmio gestito le scelte di investimento privilegiano i prodotti assicurativi/previdenziali, sui quali si rileva il maggiore flusso di risorse nette (806 milioni di euro), seppure in lieve calo rispetto al mese di luglio (-6,8%). Nello specifico si osserva la contrazione dei premi netti versati sulle polizze vita tradizionali, pari a 252 milioni (-23,7%), e sui prodotti multi-ramo, pari a 142 milioni (-36,1%), mentre i volumi di raccolta netta sulle unit linked ammontano a 353 milioni di euro, con un incremento congiunturale del 53,7%. La raccolta netta realizzata attraverso la distribuzione diretta di quote di OICR è positiva per 581 milioni di euro e risulta quasi triplicata rispetto ai risultati del mese di luglio (+175,8%). Gli investimenti netti sulle gestioni collettive aperte di diritto estero ammontano a 549 milioni di euro e rappresentano il 94,5% delle risorse nette confluite sulla categoria di prodotto, mentre il saldo delle movimentazioni sugli OICR aperti di diritto italiano è pari a 37 milioni di euro. Il bilancio mensile delle gestioni patrimoniali individuali è, nel complesso, positivo per 92 milioni di euro, seppure dimezzato rispetto al mese di luglio: gli investimenti netti sulle GPM ammontano a 99 milioni, mentre sulle GPF le uscite prevalgono sulle sottoscrizioni per 7 milioni di euro.

Il contributo mensile delle reti all’industria degli OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, si attesta, pertanto, su un ammontare pari a 1,1 miliardi di euro e compensa i disinvestimenti realizzati tramite gli altri canali distributivi (-451 milioni di euro). Da inizio anno l’apporto delle reti sale, così, a 9,9 miliardi di euro e porta in terreno positivo il bilancio complessivo dell’intero sistema fondi (9,6 miliardi di euro).

La raccolta netta realizzata sui titoli in regime amministrato è positiva per 639 milioni di euro: i dati, per i quali si dispone della ripartizione, evidenziano la prevalenza degli ordinativi di acquisto su titoli azionari (365 milioni), titoli di Stato (165 milioni),

certificates (68 milioni) e exchange traded products (46,9 milioni). Il saldo della liquidità è positivo per 502 milioni di euro.